Футболисты "Спартака" Ещенко и Глушаков отстранены от тренировок

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Московский ФК "Спартак" отстранил от участия в тренировочном процессе защитника Андрея Ещенко и полузащитника Дениса Глушакова, сообщает "Чемпионат".

Оба футболиста, вероятно, не сыграют в матче первого тура группового этапа Лиги Европы УЕФА против "Рапида" в Австрии.

Как сообщалось, пользователи инстаграма обнаружили "лайки" Ещенко и Глушакова под видеороликом, в котором известный актер, болельщик "Спартака" Дмитрий Назаров раскритиковал главного тренера команды Массимо Карреры. Назаров опубликовал видео в своем аккаунте после воскресного поражения "Спартака" от грозненского "Ахмата" со счетом 1:2.

Во вторник Глушаков заявил, что его "лайк" относится не к соответствующему видео Назарова, а к теме благотворительной акции, в которой актер участвует. Что касается Ещенко, то, как сообщается, он снял свой "лайк".

История вопроса

В воскресенье "Спартак" потерпел первое поражение в чемпионате России-2018/19, уступив грозненскому "Ахимату", после чего Назаров выложил видео, в котором в стихотворной форме усомнился в тренерских способностях Массимо Карреры. Известный актер периодически дает творческие номера и после победных матчей, в ироничной форме описывая поверженных его любимой командой клубы.