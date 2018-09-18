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Футболисты "Спартака" Ещенко и Глушаков отстранены от тренировок

Высока степень вероятности, что это связано с "лайками", которые поставили игроки под видео с критикой актера Назарова в адрес тренера Карреры

Футболисты "Спартака" Ещенко и Глушаков отстранены от тренировок
Игроки "Спартака" Денис Глушаков и Андрей Ещенко
Фото: ТАСС, Артем Коротаев

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Московский ФК "Спартак" отстранил от участия в тренировочном процессе защитника Андрея Ещенко и полузащитника Дениса Глушакова, сообщает "Чемпионат".

Оба футболиста, вероятно, не сыграют в матче первого тура группового этапа Лиги Европы УЕФА против "Рапида" в Австрии.

Как сообщалось, пользователи инстаграма обнаружили "лайки" Ещенко и Глушакова под видеороликом, в котором известный актер, болельщик "Спартака" Дмитрий Назаров раскритиковал главного тренера команды Массимо Карреры. Назаров опубликовал видео в своем аккаунте после воскресного поражения "Спартака" от грозненского "Ахмата" со счетом 1:2.

Во вторник Глушаков заявил, что его "лайк" относится не к соответствующему видео Назарова, а к теме благотворительной акции, в которой актер участвует. Что касается Ещенко, то, как сообщается, он снял свой "лайк".

История вопроса

В воскресенье "Спартак" потерпел первое поражение в чемпионате России-2018/19, уступив грозненскому "Ахимату", после чего Назаров выложил видео, в котором в стихотворной форме усомнился в тренерских способностях Массимо Карреры. Известный актер периодически дает творческие номера и после победных матчей, в ироничной форме описывая поверженных его любимой командой клубы.

#fcsm

Публикация от Дмитрий Назаров (@dmitry_nazarov_official)

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Теги: футбол, ФК Спартак, Денис Глушаков, Массимо Каррера, Андрей Ещенко

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