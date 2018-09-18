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Арбитр матча "Зенит" – "Спартак" получил неуд за неназначенные пенальти

"Но с точки зрения профессиональной деятельности судья провел игру на хорошем уровне", - сказал глава департамента судейства

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Руководитель департамента судейства Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров сообщил, что арбитр Владимир Москалев получил неудовлетворительную оценку за работу на матче шестого тура чемпионата России между петербургским "Зенитом" и московским "Спартаком".

По словам Егорова, судья должен был назначить пенальти в ворота "Спартака" за действия в штрафной площади московского клуба его полузащитника Фернандо: выбивая мяч высоко поднятой ногой, он по инерции попал бутсой в голову игроку "Зенита" Себастьяну Дриусси. Кроме того, заявляет Егоров, Москалев ошибочно не назначил 11-метровый и в ворота "Зенита", когда его защитник Бранислав Иванович наступил на ногу футболисту "Спартака" Педро Роше, в результате чего прорыв того с мячом к воротам петербуржцев прервался.

"Что касается дискуссий по первому моменту, с участием Фернандо, тут вопросов нет - пенальти. За такое игрока надо было наказать игрока штрафным ударом, в данном случае - одиннадцатиметровым. Что касается эпизода с Рошей - это фол по неосторожности и тоже пенальти", - приводит слова Егорова "Спорт-Экспресс".

"В итоге оценка была неудовлетворительной. Наша оценка отрицательная, но с точки зрения профессиональной деятельности судья провел игру на хорошем уровне. Дискуссии бывают всегда. Я говорю об оценке в целом. После того матча все было спокойно, обсуждения начались позже", - отметил глава департамента судейства РФС.

Помимо пенальти, матч "Зенит" – "Спартак", прошедший 2 сентября, недосчитался голов: игра завершилась со счетом 0:0.

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Теги: футбол, Российская премьер-лига, РПЛ, ФК Зенит, ФК Спартак

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