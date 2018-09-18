Поветкин оценил свою готовность к бою с Джошуа

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Российский боксер Александр Поветкин назвал предстоящий поединок против британца Энтони Джошуа одним из последних шансов стать чемпионом мира.

"Я спокоен. С отличным настроением едем сражаться за звание чемпиона мира с молодым, сильным боксером. Это испытание. Бой - всегда испытание. Мне уже 39, это бой за звание чемпиона мира — конечно, для меня он важен. Это, можно сказать, один из последних шансов стать чемпионом мира. Подготовился я отлично. Чувствую себя хорошо", - приводит слова Поветкина промоутерская компания "Мир бокса".

Поединок российского тяжеловеса Александра Поветкина против чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, IBF и WBO Энтони Джошуа пройдет 22 сентября в Лондоне на стадионе "Уэмбли". Во вторник Поветкин вылетел в Лондон.

Изначально Джошуа должен был драться с чемпионом мира по версии WBC американцем Деонтеем Уайлдером, однако переговоры с командой боксера из США затянулись, в связи с чем, WBA предписала британца подписать контракт с Поветкиным.

В начале апреля Джошуа одержал победу над новозеландцем Джозефом Паркером в объединительном бою в Кардиффе. В свою очередь Поветкин одержал победу над британцем Дэвидом Прайсом, защитив тем самым интернациональный титул WBO и интерконтинентальный титул WBA.

На счету Поветкина 34 победы и одно поражение. У Джошуа 21 победа в 21 поединках.