Назван стартовый состав "Локомотива" на матч с "Галатасараем"

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Тренерский штаб московского ФК "Локомотив" определился со стартовым составом команды на матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА против турецкого "Галатасарая".

Матч пройдет в Стамбуле во вторник и стартует в 20:00 мск.

"Локомотив" пробился в групповой этап Лиги чемпионов напрямую, выиграв золото чемпионата России-2017/18. "Галатасарай" также является действующим чемпионом своей страны и тоже получил автоматическую путевку в основную стадию турнира.

В настоящее время "Локомотив" занимает деcятое место в нынешнем чемпионате России. "Галатасарай" лидирует в чемпионате Турции и сейчас.

Команды встречались на групповом этапе Лиги чемпионов-2002/03. В Москве "Локомотив" уступил сопернику со счетом 0:2, а в Стамбуле выиграл у "Галатасарая" со счетом 1:0.