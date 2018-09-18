На матч премьер-лиги ЦСКА – "Спартак" назначен Карасев

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Московский арбитр Сергей Карасев будет обслуживать центральный матч восьмого тура чемпионата России по футболу между столичными ЦСКА и "Спартаком", сообщает сайт РФС.

Помогать Карасеву будут ассистенты Игорь Демешко (Химки), Алексей Лунев (Новосибирск); резервный судья - Алексей Еськов (Москва); инспектор - Сергей Анохин (Москва).

Матч пройдет 23 сентября и стартует в 19:00 мск.

В 16:00 стартует еще один матч, относящийся к категории "центральный" – "Зенит" (Санкт-Петербург) – "Локомотив (Москва). Эту игру обслужат: судья - Роман Галимов (Улан-Удэ); ассистенты судьи - Владислав Назаров (Невинномысск), Алексей Ширяев (Ставрополь), резервный судья - Кирилл Левников (Санкт-Петербург); инспектор - Эдуард Малый (Волгоград).

На остальные матчи тура назначены следующие арбитры:

22 сентября

"Енисей" (Красноярск) - "Урал" (Екатеринбург): судья - Виталий Мешков (Дмитров); ассистенты судьи - Тихон Калугин (Москва), Дмитрий Чельцов (Москва); резервный судья - Владимир Москалев (Воронеж); инспектор - Михаил Ходырев (Москва).

"Динамо" (Москва) - "Анжи" (Махачкала): судья - Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); ассистенты судьи - Валерий Данченко (Уфа), Алексей Воронцов (Ярославль); резервный судья - Евгений Турбин (Дмитров); инспектор - Александр Колобаев (Москва).

"Арсенал" (Тула) - "Рубин" (Казань): судья - Николай Волошин (Смоленск); ассистенты судьи - Алексей Стипиди (Краснодар), Арам Петросян (Бронницы), резервный судья - Михаил Вилков (Нижний Новгород); инспектор - Алексей Румянцев (Санкт-Петербург).

"Ростов" (Ростов-на-Дону) - "Уфа": судья - Василий Казарцев (Санкт-Петербург); ассистенты судьи - Вячеслав Семенов (Гатчина), Андрей Глот (Ярославль); резервный судья - Игорь Низовцев (Нижний Новгород); инспектор - Владимир Овчинников (Москва).

"Ахмат" (Грозный) - "Оренбург": судья - Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); ассистенты судьи - Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону), Роман Усачев (Ростов-на-Дону); резервный судья - Павел Кукуян (Сочи); инспектор - Игорь Синер (Омск).

24 сентября

"Крылья Советов" (Самара) - "Краснодар": судья - Алексей Матюнин (Москва); ассистенты судьи - Антон Аверьянов (Москва), Константин Шаламберидзе (Москва); резервный судья - Иван Сиденков (Санкт-Петербург); инспектор - Николай Левников (Санкт-Петербург).