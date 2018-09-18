"Барселона" разгромила ПСВ в матче Лиги чемпионов

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Футболисты испанской "Барселоны" добились крупной победы над голландским ПСВ в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.

Встреча, прошедшая на поле "Барселоны" во вторник, завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев. В их составе отличились Лионель Месси (31-я, 77-я, 87-я минуты) и Усман Дембеле (74).

В параллельно шедшем матче итальянский "Интер" на своем поле взял верх над английским "Тоттенхэмом". После гола Кристиана Эриксена на 53-й минуте "Интер" уступал в счете, но вырвал победу в конце игры: на 85-й минуте Мауро Икарди сравнял счет, на второй компенсированной ко второму тайму минуте Матиас Весино Фалеро вывел "Интер" вперед.

Во вторник свой турнирный путь в Лиге чемпионов начнет московский "Локомотив". В 22:00 в Стамбуле начнется его матч против местного "Галатасарая". "Интерфакс" ведет текстовую трансляцию противостояния.