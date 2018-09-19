Вратарь "Спартака" Селихов дисквалифицирован на две игры условно

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировал голкипера московского "Спартака" Александра Селихова за оскорбительный жест, продемонстрированный им во время матча седьмого тура премьер-лиги против грозненского "Ахмата" в Москве.

"За публичную демонстрацию оскорбительного жеста в отношении лиц, находящихся на стадионе, оштрафовать Александра Селихова на 50 тысяч, дисквалифицировать на два матча условно до конца сезона-2018/2019", - сказал глава КДК РФС Артур Григорьянц, слова которого приводит "Чемпионат".

В настоящее время Селихов восстанавливается после травмы, играть пока не может, что дало возможность провести домашнюю встречу против "Ахмата" на фан-секторе "Спартака", в компании активных фанатов клуба. Однако поддержка вратаря с трибуны не помогла команде избежать проигрыша со счетом 1:2.

Это поражение вызвало цепную реакцию: известный актер, болельщик "Спартака" Дмитрий Назаров после игры выложил в инстаграме видео, в котором он декламирует стих с критикой в адрес главного тренера команды Массимо Карреры. Под видео появились "лайки" футболистов "Спартака" Дениса Глушакова и Андрея Ещенко. Глушаков вскоре объяснил, что его "лайк" относится не к соответствующему видео Назарова, а к теме благотворительной акции, в которой актер участвует. Что касается Ещенко, то, как сообщалось, он снял свой "лайк". Но в итоге оба были отстранены от тренировок и на матч Лиги Европы против "Рапида" в Вену они не поехали.