13 антидопинговых агентств призвали ВАДА отложить восстановление РУСАДА

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Главы 13 антидопинговых агентств призвали Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) не восстанавливать Российское антидопинговое агентство (РУСАДА).

"Мы не можем понять или принять тот простой факт, почему, если остаются невыполненными два оставшихся условия - признание Россией доклада Макларена и обеспечение доступа ВАДА к московской лаборатории - комитет ВАДА рекомендует восстановить страну, которая допустила существование худшей допинговой системы в мировом спорте", - говорится в заявлении глав агентств, размещенном на сайте Антидопинговой организации Великобритании.

"В интересах защиты прав чистых спортсменов, поддержки доверия к мировому спорту, мы призываем ВАДА отложить решение исполкома по России до ясного публичного исполнения Россией этих условий", - говорится в письме.

Письмо подписано руководителями антидопинговых агентств США, Канады, Великобритании, Германии, Японии, Австралии, Австрии, Финляндии, Ирландии, Голландии, Новой Зеландии, Норвегии и Польши.

Всемирное антидопинговое агентство в ноябре 2015 года приняло решение лишить аккредитации РУСАДА, так как российское агентство было признано не соответствующим кодексу ВАДА.

14 сентября комитет ВАДА по соответствию принял решение рекомендовать исполкому ВАДА восстановить организацию.

Как ожидается, ВАДА примет решение о восстановлении РУСАДА 20 сентября.