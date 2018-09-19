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"Матч ТВ" покажет бой Нурмагомедова против Макгрегора в прямом эфире

В режиме онлайн анонсируется и показ пресс-конференции, предшествующей поединку

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Телеканал "Матч ТВ" будет вести прямую трансляцию боя действующего чемпиона UFC в легком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова и бывшего чемпиона UFC в легком и в полулегком весе ирландца Конора Макгрегора.

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"Прямую трансляцию самого боя 6 октября можно будет увидеть (…) на "Матч ТВ", на сайтах matchtv.ru, sportbox.ru и в приложении "Матч! Клуб"", - сообщили "Интерфаксу" в телеканале.

Сообщается, что зрители "Матч ТВ" смогут увидеть в прямом эфире и пресс-конференцию, приуроченную поединку.

""Матч ТВ" покажет прямую трансляцию пресс-конференции в Лас-Вегасе в ночь с 20 по 21 сентября", - говорится в сообщении.

"В полночь в рамках программы "Все на Матч!" зрители смогут увидеть мероприятие в "Radio City Music Hall", где будут присутствовать президент UFC Дана Уайт и исключительно аккредитованные представители СМИ, доступ болельщикам закрыт. До сих пор многие пресс-конференции с участием Конора МакГрегора превращались из официального предматчевого ритуала в яркое и красочное шоу на радость присутствующим поклонникам и собирали многотысячные просмотры в сети. Дерзкий ирландец появлялся перед публикой в костюме, расписанном оскорблениями, читал со сцены рэп и всячески выводил из психологического равновесия своих соперников", - отметили в телеканале.

Кроме того, для подписчиков телеканала в инстаграме Хабиб Нургамомедов лично будет вести аккаунт "Матч ТВ. "На сутки боец получит доступ к аккаунту и будет выкладывать эксклюзивные фото и видео, а также проведет прямой эфир с подписчиками телеканала", - заявили на "Матч ТВ".

Как сообщалось, продажи билетов на бой Конора Макгрегора и Хабиба Нурмагомедова, запланированные на 18 августа, продлились три минуты, потому что все было раскуплено.

Бой состоится 6 октября в Лас-Вегасе на T-Mobile-Арене. Площадка вмещает 20 тысяч зрителей. Билеты на бой стоили от 180 до 2 212 евро.

Встречу Макгрегора и Нурмагомедова готовит организация UFC, и это будет самый ажиотажный бой за ее историю.

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Теги: UFC, MMA, Конор Макгрегор, Хабиб Нурмагомедов

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