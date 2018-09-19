Стадиону ЧМ-2018 в Самаре вновь пригрозили отключением электричества

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - ПАО "Самараэнерго" придется снова отключить стадион "Самара-Арена" от электричества за долги, если они не будут погашены к октябрю, сообщает пресс-служба энергокомпании в среду.

"19 сентября от ПСО "Казань" поступил первый транш оплаты задолженности в размере 2 млн рублей. Закрыть долг по оплате за электроэнергию ПСО "Казань" должно до октября 2018 года. В противном случае ПАО "Самараэнерго" вынуждено будет ограничить потребление электроэнергии на объектах ПСО "Казань", - говорится в пресс-релизе.

Как пояснили "Интерфаксу" в пресс-службе "Самараэнерго", речь идет о возможном отключении электроэнергии на стадионе "Самара-Арена".

"К этому вопросу мы вернемся в начале октября", - отметил представитель энергокомпании.

По данным "Самараэнерго", общая задолженность ПСО "Казань" перед энергокомпанией сейчас превышает 13 млн рублей.

Ранее сообщалось, что 28 августа "Самараэнерго" отключило стадион в Самаре от энергоснабжения за долги в размере более 9 млн рублей. Подача электричества была возобновлена в тот же день в связи с высокой социальной значимостью объекта.

29 августа представитель энергокомпании сообщил "Интерфаксу", что электроснабжение стадиона было возобновлено под гарантии ПСО "Казань", что долг будет погашен до конца недели.

Производственно-строительное объединение "Казань" занималось возведением "Самара-Арены" к ЧМ-2018 и сдала его госзаказчику в апреле 2018 года. Сейчас собственником стадиона является ФГУП "Спорт-Инжиниринг" ("Спорт-Ин").

Как заявлял "Интерфаксу" представитель "Спорт-Ин", у госпредприятия нет прямых договоров с "Самараэнерго" - вся задолженность лежит на ПСО "Казань".

Между тем, информированный источник сообщал, что долг по "Самара-Арене" образовался не с начала года (когда ПСО "Казань" еще строила стадион - ИФ), а за время проведения ЧМ-2018, когда стадион уже был сдан госзаказчику.

По информации источника, в итоге стороны договорились, что "Самараэнерго" повторно выставит ПСО "Казань" счета, которые затем будут переданы в "Спорт-Ин" для оплаты.

Стадион "Самара-Арена" вмещает 44918 зрителей, на нем прошли шесть матчей ЧМ-2018. Сейчас на стадионе проводит домашние матчи выступающий в премьер-лиге самарский клуб "Крылья Советов".

ПСО "Казань" занималось строительством двух стадионов к ЧМ-2018: в Самаре и Саранске.