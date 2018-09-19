Кандидат в президенты ФИДЕ Дворкович обвинил вице-президента организации в клевете

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Претендент на пост главы Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович подал жалобу в офис окружного прокурора в Лозанне на вице-президента ФИДЕ и кандидата на пост президента Георгиоса Макропулоса с требованием привлечь его к ответственности за диффамацию.

"Я заявлял, что приму все возможные юридические меры для защиты своей репутации и своего имени. Вчера мои швейцарские адвокаты подали ходатайство в офис окружного прокурора в Лозанне с требованием привлечь Макропулоса к ответственности за диффамацию", - написал Дворкович в твиттере в среду.

I announced that I would take all possible legal measures to protect my reputation and good name. Yesterday my Swiss lawyers filed a petition to the D.A. office in Lausanne in order to prosecute Mr. Makropoulos for defamation. pic.twitter.com/QbiAtT3ft5 — Arkady Dvorkovich (@advorkovich) September 19, 2018

Ранее Макропулос подал жалобу в комиссию ФИДЕ по этике, заявив, что Дворкович использует свои дипломатические связи и давит на представителей национальных федераций. Также Макропулос требует отстранить Дворковича от любой деятельности, связанной с шахматами, на восемь лет.

Дворкович заявил, что никогда не использовал дипломатические возможности, чтобы оказывать давление на представителей шахматных федераций, отверг все обвинения.

Он добавил, что Макропулос просто пытается воспользоваться единственным шансом на победу на выборах таким образом.

Выборы главы ФИДЕ пройдут 3 октября в Батуми.