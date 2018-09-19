Футболист ЦСКА Чалов вновь признан лучшим игроком тура в РПЛ

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Форвард московского футбольного клуба ЦСКА Федор Чалов признан лучшим игроком очередного тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

"Федор Чалов - лучший игрок седьмого тура РПЛ. По итогам совместного голосования РПЛ, "Матч Премьер" и "Матч ТВ" второе место занял Александр Ерохин, третье – Павел Мамаев", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе "Матч ТВ" в среду.

За нападающего армейцев проголосовало (опрос проходит на странице в соцсети "ВКонтакте") 6 757 пользователей группы – 38,26 % всех опрошенных. Второе место в голосовании занял полузащитник "Зенита" Александр Ерохин – 4 856 голосов (27,49%), третье – полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев с 1 517 голоса (8,59%).

В седьмом туре чемпионата России по футболу ЦСКА обыграл в гостях команду "Уфа" со счетом 3:0. Федор Чалов открыл счет, а также записал себе в актив голевую передачу на партнера по команде Тимура Жамалетдинова.



В предыдущем туре лучшим игроком пользователи также признали Чалова. ​​