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Instagram удалил пост Нурмагомедова о Тимати и Криде

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Администрация социальной сети Instagram решила удалить пост чемпиона UFC российского бойца Хабиба Нурмагомедова, который тот опубликовал в своем аккаунте, раскритиковав певца рэп-исполнителя Тимати и певца Егора Крида.

Об удалении поста сообщил сам Нурмагомедов в своем же аккаунте в этой же соцсети.

9 сентября в Махачкале должен был пройти концерт певца Егора Крида, однако организаторы мероприятия решили его отменить, сославшись на соображения безопасности. Сообщалось, что в адрес певца поступали угрозы в соцсетях. Их авторы утверждали, что выступление Крида в Дагестане противоречит канонам ислама.

Комментируя отмену концерта, Нурмагомедов, назвал это "невеликой потерей". Основатель лейбла Black Star (под крылом этой компании выступает Крид) Тимати обрушился на Нурмагомедова с критикой, на что спортсмен в инстаграме ответил своими резкими высказываниями (в адрес обоих певцов). Этот пост и был удален администрацией Instagram.

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Теги: UFC, Хабиб Нурмагомедов, Тимати, Егор Крид
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