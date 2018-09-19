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Донецкий "Шахтер" сыграл вничью с "Хоффенхаймом" в Лиге чемпионов

"Аякс" крупно выиграл у АЕКа

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА между донецким "Шахтером" и немецким "Хоффенхаймом" завершился вничью.

Результат встречи, прошедшей в Харькове в среду, - 2:2.

На шестой минуте Флориан Гриллич вывел "Хоффенхайм" вперед, на 27-й Исмалили сравнял счет. На 38-й минуте Ховард Нордтвейт поразил ворота "Шахтера", на 81-й Майкон увел донецкий клуб от поражения.

В параллельной шедшем матче игрового вечера голландский "Аякс" на своем поле разгромил греческую команду АЕК – 3:0. В составе победителей отличились Николас Тальяфико (46-я, 90-я минуты), Донни ван де Бек (77).

В 22:00 мск начинает свой турнирный путь московский ЦСКА, в Чехии он сыграет с местной "Викторией". "Интерфакс" уже ведет текстовую трансляцию противостояния.

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Теги: футбол, Лига чемпионов УЕФА

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