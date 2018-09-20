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Главный тренер ЦСКА прокомментировал итог матча с "Викторией"

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Главный тренер московского ФК ЦСКА Виктор Гончаренко, комментируя ничейный исход матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА против чешской "Виктории", посетовал на слабую игру армейцев в начале встречи.

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"Очень эмоциональный матч. Такие игры нравятся болельщикам. Оказали сильное давление в конце, чтобы отыграться. Проявили характер, мастерство. Наверное, заслуживали большего. Чуть-чуть были лучше. Но это футбол. Мы лучше смотрелись в концовке. Но слишком зажатыми выглядели в начале встречи, очень плохо играли. Что меня опять расстроило", - приводит слова Гончаренко "Спорт-Экспресс".

Матч "Виктория" – ЦСКА прошел в среду в Чехии и завершился со счетом 2:2. Московский клуб уступал со счетом 0:2, но ушел от поражения на пятой компенсированной ко второму тайму минуте.

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Теги: футбол, Лига чемпионов УЕФА, ФК ЦСКА

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