Исполком ВАДА решит вопрос о восстановлении РУСАДА

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Исполком Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) в четверг рассмотрит вопрос о восстановлении Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Заседание исполкома ВАДА пройдет на Сейшельских Островах.

Ранее комитет по соответствию ВАДА рекомендовал исполкому организации восстановить РУСАДА, сообщала пресс-служба всемирного агентства.

В пресс-релизе говорилось, что комитет рассмотрел письмо от министра спорта РФ с позицией России о докладе Ричарда Макларена о систематическом применении допинга в стране и остался им удовлетворен, посчитав, таким образом, выполненным первый критерий для восстановления. Комитет посчитал выполненным и второй критерий о возможности допуска эксперта ВАДА к пробам, отпечатанным в рамках расследования Следственным комитетом России.

Комиссия спортсменов Международного олимпийского комитета (МОК) поддержала рекомендацию о восстановлении, а главы 13 антидопинговых агентств и Комиссия атлетов Международной федерации атлетики выступили против этого решения.

РУСАДА было лишено аккредитации с ноября 2015 года после появления информации о систематическом употреблении допинга российскими спортсменами на Олимпиаде в Сочи.