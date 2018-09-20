"Матч ТВ" покажет бой Джошуа - Поветкин в прямом эфире

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Телеканал "Матч ТВ" покажет трансляцию боя за титул чемпиона мира по версиям WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе непобежденного британского боксера Энтони Джошуа против чемпиона мира, Европы и России Александра Поветкина.

""Матч ТВ" и "Матч Боец" 22 сентября в 22:00 покажут прямую трансляцию со стадиона "Уэмбли" в Лондоне, где ключевым событием станет бой за титул чемпиона мира по версиям WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа против Александра Поветкина. Прямой эфир будет доступен также на сайтах matchtv.ru, sportbox.ru и в приложении "Матч! Клуб", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе телеканала в четверг.

Бой прокомментируют Борис Скрипко и Роман Гришин.

Изначально Джошуа должен был драться с чемпионом мира по версии WBC американцем Деонтеем Уайлдером, однако переговоры с командой боксера из США затянулись, в связи с чем, WBA предписала британца подписать контракт с Поветкиным.

В начале апреля Джошуа одержал победу над новозеландцем Джозефом Паркером в объединительном бою в Кардиффе. В свою очередь Поветкин одержал победу над британцем Дэвидом Прайсом, защитив тем самым интернациональный титул WBO и интерконтинентальный титул WBA.

На счету Поветкина 34 победы и одно поражение. У Джошуа 21 победа в 21 поединках.