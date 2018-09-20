Главные новости
В РоссииПриморский избирком отменил результаты выборов губернатора краяВ РоссииНа сбившей Ил-20 сирийской С-200 не было российской системы опознавания "свой-чужой"В РоссииВ ВС РФ назвали лайки и репосты недостаточным основанием для уголовных дел об экстремизме
Спорт

"Матч ТВ" покажет бой Джошуа - Поветкин в прямом эфире

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Телеканал "Матч ТВ" покажет трансляцию боя за титул чемпиона мира по версиям WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе непобежденного британского боксера Энтони Джошуа против чемпиона мира, Европы и России Александра Поветкина.

""Матч ТВ" и "Матч Боец" 22 сентября в 22:00 покажут прямую трансляцию со стадиона "Уэмбли" в Лондоне, где ключевым событием станет бой за титул чемпиона мира по версиям WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа против Александра Поветкина. Прямой эфир будет доступен также на сайтах matchtv.ru, sportbox.ru и в приложении "Матч! Клуб", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе телеканала в четверг.

Бой прокомментируют Борис Скрипко и Роман Гришин.

Изначально Джошуа должен был драться с чемпионом мира по версии WBC американцем Деонтеем Уайлдером, однако переговоры с командой боксера из США затянулись, в связи с чем, WBA предписала британца подписать контракт с Поветкиным.

В начале апреля Джошуа одержал победу над новозеландцем Джозефом Паркером в объединительном бою в Кардиффе. В свою очередь Поветкин одержал победу над британцем Дэвидом Прайсом, защитив тем самым интернациональный титул WBO и интерконтинентальный титул WBA.

На счету Поветкина 34 победы и одно поражение. У Джошуа 21 победа в 21 поединках.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: бокс, Александр Поветкин, Энтони Джошуа, Матч ТВ

Новости по теме

Спорт
Россия поднялась на 46-е место рейтинга ФИФАРоссия поднялась на 46-е место рейтинга ФИФА
Первое и второе места делят национальные команды Бельгии и ФранцииПодробнее
 Исполком ВАДА решит вопрос о восстановлении РУСАДАИсполком ВАДА решит вопрос о восстановлении РУСАДА
Комиссия спортсменов Международного олимпийского комитета поддержала рекомендацию о восстановленииПодробнее
 ЦСКА сыграл вничью с "Викторией" в матче Лиги чемпионовЦСКА сыграл вничью с "Викторией" в матче Лиги чемпионов
Армейцы уступали в два мяча, но отыгрались на пятой минуте компенсированного ко второму тайму времени; судья не засчитал два гола ЦСКАПодробнее
 "Виктория" - ЦСКА. Онлайн"Виктория" - ЦСКА. Онлайн
Во втором тайме матча Лиги чемпионов армейский клуб сравнял счет, игра завершилась вничьюПодробнее
Каррера объяснил отсутствие Ещенко и Глушакова в составе "Спартака"Каррера объяснил отсутствие Ещенко и Глушакова в составе "Спартака"
О "лайках", которые поставили эти игроки в ролике, критикующем тренера, Каррера говорить не сталПодробнее
 13 антидопинговых агентств призвали ВАДА отложить восстановление РУСАДА13 антидопинговых агентств призвали ВАДА отложить восстановление РУСАДА
Главы этих агентств считают, что Российское антидопинговое агентство выполнило не все условияПодробнее
 "Локомотив" крупно уступил "Галатасараю" в первом матче Лиги чемпионов"Локомотив" крупно уступил "Галатасараю" в первом матче Лиги чемпионов
В другом матче группы D, в которую входит чемпион России, "Шальке" и "Порту" сыграли вничьюПодробнее
 "Галатасарай" - "Локомотив". Онлайн"Галатасарай" - "Локомотив". Онлайн
Московский клуб крупно проигралПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 19 сентября6 фото
19 сентября
Фотохроника 19 сентября
Фотохроника 18 сентября6 фото
18 сентября
Фотохроника 18 сентября
Лучшие фото недели10 фото
14 сентября
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииПриморский избирком отменил результаты выборов губернатора краяВ РоссииНа сбившей Ил-20 сирийской С-200 не было российской системы опознавания "свой-чужой"В РоссииВ ВС РФ назвали лайки и репосты недостаточным основанием для уголовных дел об экстремизмеВ РоссииТрехсторонняя комиссия одобрила предложение перенести три зимних выходных на майВ миреАсад направил Путину телеграмму с соболезнованиями в связи с крушением Ил-20СпортЦСКА сыграл вничью с "Викторией" в матче Лиги чемпионов

Ходорковский связал отравление Верзилова с расследованием гибели журналистов в ЦАР

Главком ВВС Израиля вылетел в Москву с военной делегацией

В Госдуме предложили донести до полиции разъяснение ВС о преследовании за репосты

Индексацию тарифов ЖКХ в 2019 году разобьют на два этапа

Рост общего платежа за год, полагают в Минэкономразвития, не должен превысить 4% Подробнее

Казанский чиновник, извинившийся перед ветераном за угрозы коллекторов, получил выговор

В Египте проверят отели у Красного моря после гибели семейной пары из Великобритании

Медведев заявил о предусмотренном в бюджете ПФР на 2019 год росте пенсий выше инфляции

Еврокомиссия начала проверку деятельности Amazon

Фонд национального благосостояния к концу 2019 года вырастет до максимального значения

Хищение 230 млн рублей выявили в казанском офисе банка "Открытие"

Собянин согласился испытать в Москве новый механизм налогообложения самозанятых граждан

"Матч ТВ" покажет бой Джошуа - Поветкин в прямом эфире

1200 человек эвакуированы из торгового центра во Владикавказе

Причиной стал пожар в кафе быстрого питания Подробнее

Грабители с топорами отобрали у китайцев 4 млн рублей на юго-востоке Москвы

Британский певец Эд Ширан впервые выступит в России летом 2019 года

Британский певец Эд Ширан впервые выступит в России летом 2019 годаДля борьбы со спекулянтами все билеты на шоу будут именными Подробнее

В крымском Армянске в последние четыре дня не фиксировали превышения ПДК

Собянин внес в Мосгордуму законопроект о поддержке москвичей предпенсионного возраста

Документом предусмотрено сохранение привычных льгот и введение новых мер социальной поддержки горожан старше 50 лет Подробнее

Суд прекратил производство по иску Ускова о восстановлении в должности в российском Forbes

ЦБ установил официальные курсы доллара и евро на 21 сентября

У здания парламента Украины начались беспорядки

У здания парламента Украины начались беспорядкиУчастники акции протеста начали перелезать через ограждение и попытались прорвать кордон полицейских Подробнее

Порошенко гарантировал защиту священникам и мирянам УПЦ Московского патриархата

Автор законопроекта о декриминализации репостов прокомментировал позицию ВС РФ

Поступление налогов в бюджет РФ выросло в январе-августе на 21,5%

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179058833723364', params: { p1: 'byueh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');