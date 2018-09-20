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Двукратный чемпион ОИ в греко-римской борьбе Власов не выступит на ЧМ из-за травмы

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Капитан сборной России по греко-римской борьбе двукратный олимпийский чемпион Роман Власов вынужден пропустить остаток сезона из-за травмы, не выступит он, в частности, на чемпионате мира в Будапеште.

"Сегодня Романа Власова прооперировали, сделали операцию на мениск, и все прошло успешно. В борьбе есть много случаев, когда после такой операции выходили на ковер и через месяц, но в данной ситуации нам это не нужно - пусть Рома восстановится, все залечит - и возвращается в строй с новыми силами. Он капитан нашей команды, и на чемпионат мира в Будапешт он отправится, но не в качестве участника", - заявил главный тренер сборной России по греко-римской борьбе Гоги Когуашвили, слова которого приводит пресс-служба Федерации спортивной борьбы России.

"Все, что ни делается, все к лучшему, - сказал уже сам Власов. - Эта пауза пойдет мне на пользу. Я еще многое должен доказать на ковре, поэтому буду готовиться и побеждать. От всей души желаю нашей команде успешно выступить на чемпионате мира, обязательно приеду в Будапешт в качестве болельщика".

В весовой категории до 77 кг действующим чемпионом России является Александр Чехиркин, который должен был вместе с Власовым отправиться на турнир в Сербию.

ЧМ по борьбе пройдет в Будапеште с 22 по 28 октября.

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Теги: греко-римская борьба
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