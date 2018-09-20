Источник сообщил о восстановлении РУСАДА в правах в ВАДА

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Исполком Всемирного антидопингового агентства (ВАДА), по предварительным данным, восстановил в правах Российское антидопинговое агентство (РУСАДА), в Москве ждут подтверждение этой информации, сообщил "Интерфаксу " источник, близкий к Олимпийскому комитету РФ.

"Такая информация есть. Ждем ее подтверждения из официальных источников", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос, действительно ли исполнительный комитет ВАДА принял решение признать РУСАДА соответствующим своему кодексу.

Заседание исполкома ВАДА проходит на Сейшельских островах.

Ранее комитет по соответствию ВАДА рекомендовал исполкому организации восстановить РУСАДА в правах, сообщала пресс-служба всемирного агентства. В пресс-релизе говорилось, что комитет рассмотрел письмо от министра спорта РФ с позицией по докладу Ричарда Макларена о систематическом применении допинга в стране и остался им удовлетворен, посчитав, таким образом, выполненным первый критерий для восстановления. Комитет посчитал выполненным и второй критерий - о возможности допуска эксперта ВАДА к пробам, отпечатанным в рамках расследования Следственным комитетом России.

Комиссия спортсменов Международного олимпийского комитета (МОК) поддержала рекомендацию о восстановлении, а главы 13 антидопинговых агентств и Комиссия атлетов Международной федерации атлетики выступили против этого решения.

РУСАДА было лишено аккредитации в ноябре 2015 года после скандала, связанного с систематическим употреблением допинга российскими спортсменами, в том числе, на зимней Олимпиаде 2014 года в Сочи.