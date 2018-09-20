США потребовали реформы ВАДА после восстановления РУСАДА в правах

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Антидопинговое агентство США выступило с призывом к реформированию всемирного антидопингового агентства (ВАДА) после решения его исполкома о восстановлении в правах российского агентства (РУСАДА).

"Теперь нужно начать дорогу к новому, сильному ВАДА. Абсолютно ничего не ускользнет из нашего поля зрения после того как мы, антидопинговое сообщество, начнем работу по реформированию ВАДА", - приводятся слова главы совета директоров (C.E.O.) Антидопингового агентства США Тревиса Тайгарта на официальном сайте агентства.

В нем говорится, что решение ВАДА в условиях невыполнения Россией двух оставшихся условий для восстановления "сбивает с толку и необъяснимо", а также ставит интересы узкой группы чиновников над интересами прав миллионов чистых спортсменов и спортивных болельщиков.

В четверг ВАДА восстановило РУСАДА в правах.

"Сегодня большинство членов исполкома ВАДА решило восстановить РУСАДА в соответствии с рекомендацией комитета по соответствию и согласно достигнутым договоренностям по дальнейшему процессу", - приводит слова главы ВАДА Крейга Риди официальная страница агентства в твиттере.

В решении указаны сроки, в которые российские власти должны предоставить доступ ВАДА к образцам допинг-проб в московской лаборатории. В случае если это не будет выполнено, ВАДА может снова отстранить РУСАДА.

РУСАДА было лишено аккредитации с ноября 2015 года после появления информации о систематическом употреблении допинга российскими спортсменами на Олимпиаде в Сочи.