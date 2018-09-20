"Рапид" - "Спартак". Онлайн

Матч первого тура группового этапа Лиги Европы УЕФА проходит в Австрии
Коротко о "Спартаке".
В седьмом туре премьер-лиги "Спартак" проиграл дома грозненскому "Ахмату со счетом 1:2. Это поражение вызвало цепную реакцию: известный актер, болельщик "Спартака" Дмитрий Назаров после игры выложил в инстаграме видео, в котором он декламирует стих с критикой в адрес главного тренера команды Массимо Карреры. Под видео появились "лайки" футболистов "Спартака" Дениса Глушакова и Андрея Ещенко. Глушаков вскоре объяснил, что его "лайк" относится не к соответствующему видео Назарова, а к теме благотворительной акции, в которой актер участвует. Что касается Ещенко, то, как сообщалось, он снял свой "лайк". Но в итоге оба были отстранены от тренировок и на матч Лиги Европы против "Рапида" в Вену они не поехали.
"Рапид" опубликовал рассказ о себе на русском языке. Интересно почитать.
Dedicated to our guests from @fcsm_official - our mission statement in russian language #SCR2018 #UEL7 #SCRFCM pic.twitter.com/ywG3UoQbcY— SK Rapid Wien (@skrapid) September 20, 2018
Стал известен и состав "Рапида":
Unsere Start 11 für den heutigen Auftakt in Gruppe G der #UEL! Das Spiel wird live auf @DAZN_DE übertragen, Anpfiff ist um 18:55 Uhr. #SCR2018 #SCRFCM pic.twitter.com/bo4HNF3Mug— SK Rapid Wien (@skrapid) September 20, 2018
А вот и состав "Спартака"!
📋 Наш состав на матч #РапидСпартак— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) September 20, 2018
⠀
📺 @matchpremier
📻 Аудиотрансляция матча 👉🏻 мобильное приложение #Спартак
🎧 Алексей @azzazello71 Золин
⠀#Спартак #UEL #Spartak pic.twitter.com/Ed37L8fxSw
Расписание "Спартака" на групповой этап. Симпатично оформлено, мне нравится. А вам?
👀 Сегодня в 19:55 @fcsm_official сыграет в первом матче этого сезона розыгрыша @EuropaLeague против венского «Рапида».— Российская Премьер-Лига (@rfpl) September 20, 2018
🔴⚪️ Пиши в комментариях, если будешь поддерживать красно-белых 💪🏻#Спартак #ЛигаЕвропы pic.twitter.com/VNKzeIL1aA
Составы команд пока не известны. Зато мы располагаем данными о том, в каких цветах будут играть команды. "Спартак" будет играть в красном.
Играем в красном! 🔴⚪️👊🏻#Спартак #РапидСпартак #UEL #Spartak pic.twitter.com/E5r3czk92u— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) September 20, 2018
Ведущий текстовой трансляции Владимир Нардин!
Игра начнется в 19:55 по московскому времени.
"Интерфакс" продолжает серию текстовых трансляций еврокубковых матчей с участием российских клубов. На очереди московский "Спартак": бронзовый призер чемпионата России сыграет в Вене с местным "Рапидом" в матче первого тура группового этапа Лиги Европы УЕФА!
Здравствуйте, товарищи!