"Рапид" - "Спартак". Онлайн

Коротко о "Спартаке".

В седьмом туре премьер-лиги "Спартак" проиграл дома грозненскому "Ахмату со счетом 1:2. Это поражение вызвало цепную реакцию: известный актер, болельщик "Спартака" Дмитрий Назаров после игры выложил в инстаграме видео, в котором он декламирует стих с критикой в адрес главного тренера команды Массимо Карреры. Под видео появились "лайки" футболистов "Спартака" Дениса Глушакова и Андрея Ещенко. Глушаков вскоре объяснил, что его "лайк" относится не к соответствующему видео Назарова, а к теме благотворительной акции, в которой актер участвует. Что касается Ещенко, то, как сообщалось, он снял свой "лайк". Но в итоге оба были отстранены от тренировок и на матч Лиги Европы против "Рапида" в Вену они не поехали.