Назван стартовый состав "Спартака" на матч с "Рапидом"

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Тренерский штаб московского ФК "Спартак" определился со стартовым составом команды на матч первого тура группового этапа Лиги Европы УЕФА против венского "Рапида".

Как сообщает пресс-служба "Спартака", с первых минут на поле будут присутствовать следующие игроки:

Матч пройдет в четверг в Вене и стартует в 19:55 по московскому времени.

В чемпионате России-2017/18 "Спартак" финишировал на третьем месте и получил путевку в третий раунд квалификации Лиги чемпионов УЕФА. Однако команда не смогла пройти соперников из греческого ПАОКа и теперь продолжит турнирный путь на групповой стадии Лиги Европы.