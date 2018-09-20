Назван стартовый состав "Спартака" на матч с "Рапидом"

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Тренерский штаб московского ФК "Спартак" определился со стартовым составом команды на матч первого тура группового этапа Лиги Европы УЕФА против венского "Рапида".
Как сообщает пресс-служба "Спартака", с первых минут на поле будут присутствовать следующие игроки:
📋 Наш состав на матч #РапидСпартак— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) September 20, 2018
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📺 @matchpremier
📻 Аудиотрансляция матча 👉🏻 мобильное приложение #Спартак
🎧 Алексей @azzazello71 Золин
⠀#Спартак #UEL #Spartak pic.twitter.com/Ed37L8fxSw
Матч пройдет в четверг в Вене и стартует в 19:55 по московскому времени.
В чемпионате России-2017/18 "Спартак" финишировал на третьем месте и получил путевку в третий раунд квалификации Лиги чемпионов УЕФА. Однако команда не смогла пройти соперников из греческого ПАОКа и теперь продолжит турнирный путь на групповой стадии Лиги Европы.