Месси признан игроком недели в Лиге чемпионов

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) признал нападающего испанской "Барселоны" Лионеля Месси лучшим игроком первого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА, сообщается на сайте организации.

В домашнем матче против голландского ПСВ аргентинец оформил хет-трик, а "Барселона" одержала крупную победу со счетом 4:0.

На звание игрока тура также претендовали полузащитник английского "Ливерпуля" Джеймс Милнер, нападающий французского "Лиона" Набиль Фекир и полузащитник английского "Манчестер Юнайтед" Поль Погба.