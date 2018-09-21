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Футболист "Краснодара" Мартынович попал в команду недели Лиги Европы

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Защитник футбольного клуба "Краснодар" Александр Мартынович попал в символическую сборную, составленную по итогам первого тура группового этапа Лиги Европы УЕФА.

Команда недели, в которую попал белорусский игрок, опубликована на сайте УЕФА.

В первом туре соревнования "Краснодар" играл в Турции с местной командой "Акхисар" и добился победы – 1:0. Мартынович вышел на поле в стартовом составе и отыграл весь матч.

В символическую сборную попал и соотечественник Мартыновича, вратарь белорусского БАТЭ Денис Щербицкий.

Помимо этих спортсменов в команду недели вошли следующие спортсмены: защитники Йоаким Меле ("Генк"), Энцо Роко ("Бешикташ"), Микаэль Лустиг ("Селтик"); полузащитники Рафинья ("Спортинг"), Эвер Банега ("Севилья"), Кай Хаверц ("Байер"), Изет Хайрович ("Динамо" Загреб); нападающие Виссам Бен-Йеддер ("Севилья"), Пьер-Эмерик Обамеянг ("Арсенал").

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Теги: футбол, Лига Европы УЕФА

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