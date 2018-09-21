В Кремле прокомментировали решение ВАДА по РУСАДА

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - В Кремле положительно оценили решение Всемирного антидопингового агентства о восстановлении аккредитации РУСАДА.

"Решение ВАДА расценивается нами позитивно. Мы понимаем, что все равно предстоит пройти еще достаточно долгий путь для окончательной нормализации рабочего процесса и выстраивания всех его нюансов", - сказал Песков в пятницу журналистам.

В четверг ВАДА восстановило РУСАДА в правах.

"Сегодня большинство членов исполкома ВАДА решило восстановить РУСАДА в соответствии с рекомендацией комитета по соответствию и согласно достигнутым договоренностям по дальнейшему процессу", - приводит слова главы ВАДА Крейга Риди официальная страница агентства в твиттере.

В решении указаны сроки, в которые российские власти должны предоставить доступ ВАДА к образцам допинг-проб в московской лаборатории. В случае если это не будет выполнено, ВАДА может снова отстранить РУСАДА.

РУСАДА было лишено аккредитации с ноября 2015 года после появления информации о систематическом употреблении допинга российскими спортсменами на Олимпиаде в Сочи.