Спорт

Владимир Кличко оценил шансы Поветкина на успех в поединке с Джошуа

Он допускает досрочную победу российского боксера, но фаворитом считает британца

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Украинский боксер, многократный чемпион мира Владимир Кличко считает британца Энтони Джошуа фаворитом предстоящего поединка за титул чемпиона мира по версиям WBA, IBF и WBO против россиянина Александра Поветкина.

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При этом Кличко не собирается списывать Поветкина со счетов.

"Я бы ни в коем случае не списывал Поветкина. Это опытный спортсмен с хорошим любительским бэкграундом. Он - олимпийский чемпион, чемпион мира среди любителей, в профессиональном боксе у него шикарный послужной список поединков, который он прошел", - сказал Кличко в интервью каналу Boxing.ua на канале Youtube.

"Предпочтение отдаю Джошуа, поскольку он тяжелее и моложе. У него уже есть опыт участия в поединках на "Уэмбли", например со мной. По опыту он не уступает, у него большие габариты, способность передвигаться с ними по рингу, техника, сила удара. Если Джошуа оставит Поветкина на дистанции, то, с учетом разницы по физическим данным, можно с большей уверенностью сказать, что победит Джошуа. В процентном соотношении это 55% на 45% или 60% на 40% в пользу Джошуа", - отметил он.

"Но если Джошуа допустит частого появления Поветкина на средней и ближней дистанции, это его (Поветкина) сильная сторона, я даже скажу, что Поветкин может закончить поединок досрочной победой", - выразил мнение Владимир Кличко

"Ожидаю захватывающий, интересный, интригующий поединок", - резюмировал он.

Владимир Кличко в своей карьере участвовал в поединках и против Поветкина и против Джошуа.

5 октября 2013 года он победил россиянина по очкам в бою, который прошел в спорткомплексе "Олимпийский" в Москве.

29 апреля 2017 года на стадионе "Уэмбли" в Лондоне состоялся поединок Владимира Кличко против Энтони Джошуа. Победу одержал Джошуа техническим нокаутом в 11-м раунде.

Поединок Поветкина с Джошуа пройдет 22 сентября на стадионе "Уэмбли.

Изначально Джошуа должен был драться с чемпионом мира по версии WBC американцем Деонтеем Уайлдером, однако переговоры с командой боксера из США затянулись, в связи с чем, WBA предписала британца подписать контракт с Поветкиным.

В начале апреля Джошуа одержал победу над новозеландцем Джозефом Паркером в объединительном бою в Кардиффе. В свою очередь Поветкин одержал победу над британцем Дэвидом Прайсом, защитив тем самым интернациональный титул WBO и интерконтинентальный титул WBA.

На счету Поветкина 34 победы и одно поражение. У Джошуа 21 победа в 21 поединках.

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Теги: бокс, Александр Поветкин, Энтони Джошуа, Владимир Кличко

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