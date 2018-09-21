Назван самый красивый гол первого тура Лиги чемпионов

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Нападающий итальянского "Интера" Мауро Икарди признан автором самого красивого гола в первом туре группового этапа Лиги чемпионов, сообщается на сайте УЕФА.

На 85-й минуте матча против лондонского "Тоттенхэма" в Милане аргентинский нападающий поразил ворота соперника ударом с лета с полукруга штрафной площади после подачи с левого фланга.

К тому моменту "Интер" уступал со счетом 0:1. Воодушевившись красивым ответным голом, "Интер" нашел себе силы выйти вперед и сделал это в компенсированное ко второму тайму время. Итальянский клуб победил со счетом 2:1.