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Назван самый красивый гол первого тура Лиги чемпионов

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Нападающий итальянского "Интера" Мауро Икарди признан автором самого красивого гола в первом туре группового этапа Лиги чемпионов, сообщается на сайте УЕФА.

На 85-й минуте матча против лондонского "Тоттенхэма" в Милане аргентинский нападающий поразил ворота соперника ударом с лета с полукруга штрафной площади после подачи с левого фланга.

К тому моменту "Интер" уступал со счетом 0:1. Воодушевившись красивым ответным голом, "Интер" нашел себе силы выйти вперед и сделал это в компенсированное ко второму тайму время. Итальянский клуб победил со счетом 2:1.

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Теги: футбол, Лига чемпионов УЕФА

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