Глушаков и Ещенко сыграли за молодежный "Спартак" в матче против ЦСКА

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Футболисты московского "Спартака" одержали победу над столичным ЦСКА в матче восьмого тура первенства России среди молодежных команд клубов Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, прошедшая субботу, завершилась со счетом 2:1 в пользу спартаковцев. В их составе отличились Даниил Петрунин (6-я минута) и Данила Прошляков (61). В составе ЦСКА гол провел Данила Янов (85).

В состав команды "Спартака" участие в матче приняли защитник Андрей Ещенко и полузащитник Денис Глушаков, отстраненные, как сообщалось, от тренировок с основным составом клуба. Регламент молодежного первенства позволяет присутствие в составе команды не более трех игроков, превышающих соответствующий возраст.

В седьмом туре премьер-лиги "Спартак" проиграл дома грозненскому "Ахмату со счетом 1:2. Это поражение вызвало цепную реакцию: известный актер, болельщик "Спартака" Дмитрий Назаров после игры выложил в инстаграме видео, в котором он декламирует стих с критикой в адрес главного тренера команды Массимо Карреры. Под видео появились "лайки" футболистов "Спартака" Дениса Глушакова и Андрея Ещенко. Глушаков вскоре объяснил, что его "лайк" относится не к соответствующему видео Назарова, а к теме благотворительной акции, в которой актер участвует. Что касается Ещенко, то, как сообщалось, он снял свой "лайк". Но в итоге оба были отстранены от тренировок и на матч Лиги Европы против "Рапида" в Вену они не поехали.