"Арсенал" и "Рубин" сыграли вничью в матче чемпионата России по футболу

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Тульский футбольный клуб "Арсенал" и казанский "Рубин" сыграли вничью в матче восьмого тура Российской премьер-лиги.

Поединок, состоявшийся в субботу в Туле, завершился со счетом 2:2. За хозяев отличились Кадри Мохаммед (13-я минута) и Зелимхан Бакаев (76). За гостей мячи забили Игорь Коновалов (77) и Филип Уремович (90+2). На 79-й минуте защитник казанцев Хорен Байрамян не реализовал пенальти.

"Рубин" набрал 11 очков и находится на шестом месте в турнирной таблице. "Арсенал" занимает 10-е место с девятью баллами. Возглавляет РПЛ "Зенит" с 19 очками.