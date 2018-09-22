СКА обыграл "Локомотив" и одержал шестую победу подряд в КХЛ

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Петербургский СКА в субботу победил ярославский "Локомотив" в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Поединок в Ярославле завершился со счетом 2:0 в пользу команды из Санкт-Петербурга. Шайбы забросили Николай Прохоркин и Виктор Тихонов. СКА одержал шестую победу подряд.

В параллельном матче в Череповце местная "Северсталь" одолела "Витязь" - 2:1 (2:0, 0:1, 0:0). В Балашихе "Авангард" нанес поражение пекинскому "Куньлунь Ред Стар" - 4:2 (1:1, 1:0, 2:1). Московское "Динамо" на своем льду обыграло одноклубников из Минска - 5:2 (1:0, 2:1, 2:1). Хет-трик на счету Максима Афиногенова.