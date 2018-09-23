ЦСКА - "Спартак". Онлайн

Команды играют в рамках восьмого тура чемпионата России по футболу
ГОЛ! "Спартак" вышел вперед! Фернандо перекинул мяч через стенку и попал точно в верхний угол ворот! Итак, красно-белые повели в счете!
ЦСКА - "Спартак". 0:1
Сбили Зобнина у угла штрафной площади ЦСКА. Теперь повод понервничать появился у болельщиков и болельщиц армейского клуба
Вроде бы вынесли мяч спартаковцы и могли перевести дух, но Марио Фернандес подхватил мяч и вновь обострил игру у ворот "Спартака". Красно-белые отбивались чуть ли не панически.
В аут выбили мяч спартаковцы после подачи. Но теперь вообще будет угловой
Влашича сбили на левом фланге армейской атаки. Перспективный стандарт готовится провести ЦСКА
Боккетти накрыл удар Облякова из пределов штрафной!
Фернандо подал в штрафную, а его партнеры по команде побежали не туда, куда полетел мяч. мяч покинул пределы поля
Право на штрафной заработал "Спартак", до ворот далеко. Но штрафной есть штрафной
Никола Влашич бил издали оооочень высоко
Акинфеев достал мяч кулаками, но там спартаковцы нарушили правила и судья игру остановил
А теперь Адриано пытался прострелить слева в центр штрафной, мяч от ноги его и нашего соотечественника одновременно Марио Фернандеса покинул поле. Угловой
Луис Адриано, находясь в штрафной ЦСКА и стоя спиной к воротам армейцев, ждал, когда мяч докатится к нему в ноги. Не дождавшись, он упал, но и требовать пенальти не стал
Тотальная несогласованность наблюдается в действиях спартаковцев в атаке. В простейшей ситуации (хотя не совсем понятно, как сочетается "простейшее" и дерби) они дарят мяч сопернику у штрафной ЦСКА
Спартаковец Джикия опередил армейца Чалова, не позволив ему замкнуть прострел слева в ворота. Правда, судья подумал, что мяч покинул поле от ноги форварда ЦСКА и вместо углового назначил удар от ворот. Чалов был недоволен
Вратарь "Спартака" Максименко прервал сейчас опасный прострел в штрафную, тем самым завершив острую атаку соперника!
Иногда и спартаковцы доходят с мячом до штрафной площади соперника. Но подозрительно быстро теряют мяч.
Боккетти подстраховал спартаковскую оборону и накрыл удар соперника с линии вратарской. Но тут у армейцев было положение "вне игры"
ЦСКА сейчас атакует чаще "Спартака". А пока я набирал этот текст, хозяева (армейцы) заработали право на угловой
Спартаковцы перевели мяч на половину поля соперника после подачи армейцев в штрафную.
Тем временем ЦСКА зарабатывает право на штрафной удар, где-то метрах в 30 от ворот Боккетти жестко встретил Дзагоева
Ответная атака "Спартака"! Луис Адриано получил мяч в центре штрафной и без помех пробил низом: не попал он в створ!
Армейский форвард Никола Власич бьет головой из пределов штрафной! Мяч пролетел рядом со штангой. Разочарованный хорват от души ударил кулаком по воздуху
ЦСКА играет в сине-красной форме, "Спартак" - в бело-красной. На трибунах - аншлаг!
С мячом футболисты ЦСКА. Они оперативно доставили мяч к штрафной соперника и даже могли пробить по воротам. Пока до этого дело не дошло
Матч начался! Главный судья - москвич Сергей Карасев! Желаем удачи всем участникам игры и тем, кто за ней наблюдает. И хорошего настроения всем, вне зависимости от исхода матча!
Команды выходят на поле! Вот-вот игра нечнется!
Только что "Зенит" победил "Локомотив" аж со счетом 5:3! Теперь у "Зенита" уже не 12 голов, а 17
А вот и стартовый состав "Спартака"
📋 Наш состав на #derby#ВпередСпартак 🔴⚪️👊🏻#ЦСКАСпартак pic.twitter.com/Vkk7wBsjMe— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) September 23, 2018
ЦСКА назвал стартовый состав на матч!
🔥 Наш состав на супердерби #ЦСКАспартак!— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) September 23, 2018
Акинфеев, Фернандес, Бекао, Чернов, Набабкин, Ахметов, Бийол, Дзагоев, Влашич, Обляков, Чалов.
Запасные: Кырнац, Ефремов, Сигурдссон, Нисимура, Щенников, Тикнизян, Гордюшенко, Жамалетдинов, Жиронкин. pic.twitter.com/75DKIXvOt8
"Спартак" же забил только шесть мячей, ни один из них с игры, все - со стандартных положений. Вот на днях "Спартак" уступил "Рапиду" в Лиге Европы со счетом 0:2, тот гол, который у "Спартака" не засчитали, - и тот был проведен со штрафного.
Вместе с "Зенитом", который прямо сейчас, несмотря на то, что я веду трансляцию дерби, играет с "Локомотивом, ЦСКА является самой результативной командой нынешнего чемпионата, он провел 12 голов. Зато с каким тактичным, чутким снисхождением и сочувствием многие относились к армейскому клубу перед стартом сезона! Мол, из команды в разные стороны разбежалась толпа лидеров, забивать, наверное, будет некому и условное пятое место в чемпионате будет считаться достойным перевалочным результатом в период становления нового коллектива.
Сейчас ЦСКА занимает в турнирной таблице пятое место в его активе 12 очков. У "Спартака" на два балла больше и он - на третьем месте. Но все может измениться уже сегодня...
Игра начнется в 19:00 по московскому времени и пройдет на поле стадиона "ВЭБ Арена", где проводит домашние матчи ЦСКА
"Интерфакс" предлагает вашему вниманию текстовую трансляцию матча восьмого тура чемпионата России, играет московские клубы ЦСКА и "Спартак"!
Здравствуйте, уважаемые любители футбола!