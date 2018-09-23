ЦСКА - "Спартак". Онлайн

"Спартак" же забил только шесть мячей, ни один из них с игры, все - со стандартных положений. Вот на днях "Спартак" уступил "Рапиду" в Лиге Европы со счетом 0:2, тот гол, который у "Спартака" не засчитали, - и тот был проведен со штрафного.