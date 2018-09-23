Названы составы ЦСКА и "Спартака" на матч премьер-лиги

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Тренерские штабы московских клубов ЦСКА и "Спартак" определились со стартовыми составами команд на матч восьмого тура чемпионата России по футболу.

Как сообщает пресс-служба ЦСКА, с первых минут на поле в его составе будут присутствовать следующие игроки:

Как информирует пресс-служба "Спартака", матч в составе этой команды начнут следующие игроки:



Матч пройдет на поле армейского стадиона "ВЭБ Арена" и стартует в 19:00 мск.