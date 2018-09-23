Названы составы ЦСКА и "Спартака" на матч премьер-лиги

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Тренерские штабы московских клубов ЦСКА и "Спартак" определились со стартовыми составами команд на матч восьмого тура чемпионата России по футболу.
Как сообщает пресс-служба ЦСКА, с первых минут на поле в его составе будут присутствовать следующие игроки:
🔥 Наш состав на супердерби #ЦСКАспартак!— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) September 23, 2018
Акинфеев, Фернандес, Бекао, Чернов, Набабкин, Ахметов, Бийол, Дзагоев, Влашич, Обляков, Чалов.
Запасные: Кырнац, Ефремов, Сигурдссон, Нисимура, Щенников, Тикнизян, Гордюшенко, Жамалетдинов, Жиронкин. pic.twitter.com/75DKIXvOt8
Как информирует пресс-служба "Спартака", матч в составе этой команды начнут следующие игроки:
📋 Наш состав на #derby#ВпередСпартак 🔴⚪️👊🏻#ЦСКАСпартак pic.twitter.com/Vkk7wBsjMe— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) September 23, 2018
Матч пройдет на поле армейского стадиона "ВЭБ Арена" и стартует в 19:00 мск.