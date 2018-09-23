Сборная России вышла в третий групповой этап ЧМ по волейболу

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Волейболисты сборной России одержали победу над национальной командой Финляндии в матче третьего тура второго группового этапа чемпионата мира среди мужчин.

Встреча, прошедшая в Милане в воскресенье, завершилась со счетом 3:0 (25:17, 25:19, 25:22) в пользу россиян.

Россия вышла в третий групповой этап со второго места в своей группе (первое заняла Италия).

Регламент турнира, проходящего в Болгарии и Италии, предусматривает выход во вторую групповую стадию лучших четырех команд в каждой из четырех групп (группы состоят из шести команд). На втором групповом этапе команды разделены на четыре группы, в каждую из которых вошли по четыре сборные. По итогам данной стадии турнира на медали будут рассчитывать победители групп и две лучшие команды из тех, кто занял вторые места.

Таким образом, в третью групповую стадию пройдут шесть команд. Их разделят на две группы по три сборной в каждой. Две лучшие команды каждой из групп выйдут в полуфинал, победители пар 1/2 финала разыграют золото, проигравшие – бронзу.

Чаще всех – шесть раз – чемпионат мира выигрывала сборная СССР, команде России золото не покорялось ни разу. Хотя в 2002 году она была близка к триумфу, но в финале уступила Бразилии.

По три раза ЧМ выигрывали Италия и Бразилия, по два – Чехия/Чехословакия и Польша, по разу – США и ГДР.