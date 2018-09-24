Бекхэм предложил Зидану возглавить "Интер Майами"

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Бывший английский футболист Дэвид Бекхэм решил пригласить на пост главного тренера созданного им клуба "Интер Майами" (США) француза Зинедина Зидана, сообщает The Mirror.

Отмечается, что Бекхэм уже ведет переговоры с бывшим партнером по мадридскому "Реалу".

Как сообщалось, "Интер Майами" дебютирует в североамериканской лиге MLS в 2020 году, но уже сейчас Бекхэм делает шаги по развитию клуба. Так, недавно сообщалось, что англичанин намерен пригласить в команду аргентинца Лионеля Месси, срок действия контракта которого с испанской "Барселоной" истекает по окончании сезона-2020/21.

Зинедин Зидан в последнее время работал в "Реале", возглавив его в мае 2016 года. Под его руководством мадридский клуб три раза выиграл Лигу чемпионов, по два раза – Суперкубок УЕФА и клубный ЧМ, по разу – чемпионат Испании и Суперкубок Испании.

"Реал" является первым клубом в тренерской карьере Зидана. Сначала он работал в академии клуба, затем – помощником главного тренера Карло Анчелотти. Кроме того, в составе "Реала" Зидан, будучи игроком, выступал с 2001 по 2006 годы. Здесь он и завершил карьеру игрока.

В конце мая нынешнего года он объявил об уходе из "Реала".