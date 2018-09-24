Спорт КХЛ-2018/19

Лукашенко посетовал, что минское "Динамо" "колбасит" в чемпионате КХЛ

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии отмечает нестабильное выступление хоккейного клуба "Динамо-Минск" в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

""Как-то "колбасит" эту команду с начала года и в предсезонку", - сказал Лукашенко, принимая с докладом министра внутренних дел, председателя наблюдательного совета клуба "Динамо-Минск" Игоря Шуневича в понедельник.

Слова главы государства приводит его пресс-служба.

"Хорошо сыграли две игры на выезде, особенно с "Локомотивом". Просто героически. С "Северсталью" 4:1. И какая-то невзрачная игра с московским "Динамо". Какие-то перепады", - констатировал президент.

"Что там происходит в команде, как они думают жить и работать дальше?" - задал вопрос Лукашенко.

"Динамо-Минск" выступает в Западной конференции КХЛ, где занимает последнее, 12-е место: в девяти матчах команда набрала шесть очков.

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Теги: хоккей, КХЛ, ХК Динамо Минск, Александр Лукашенко, Белоруссия
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