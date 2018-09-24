Россия сыграет с Бразилией и США на третьем этапе ЧМ по волейболу

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Сборные Бразилии и США по волейболу стали соперниками национальной команды России по третьему групповому этапу чемпионата мира среди мужчин.

Жеребьевка данной стадии турнира прошла в Турине в понедельник.

Россия, Бразилия и США составили группу I, а в группу J вошли Италия, Польша и Сербия.

Две лучшие команды каждой из групп выйдут в полуфинал, победители пар 1/2 финала разыграют золото, проигравшие – бронзу.

Турнир проходит в Италии и Болгарии.

Чаще всех – шесть раз – чемпионат мира выигрывала сборная СССР, команде России золото не покорялось ни разу. Хотя в 2002 году она была близка к триумфу, но в финале уступила Бразилии.

По три раза ЧМ выигрывали Италия и Бразилия, по два – Чехия/Чехословакия и Польша, по разу – США и ГДР.

Две лучшие команды каждой из групп выйдут в полуфинал, победители пар 1/2 финала разыграют золото, проигравшие – бронзу.

Чаще всех – шесть раз – чемпионат мира выигрывала сборная СССР, команде России золото не покорялось ни разу. Хотя в 2002 году она была близка к триумфу, но в финале уступила Бразилии.

По три раза ЧМ выигрывали Италия и Бразилия, по два – Чехия/Чехословакия и Польша, по разу – США и ГДР.