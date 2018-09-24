Россия сыграет с Бразилией и США на третьем этапе ЧМ по волейболу

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Сборные Бразилии и США по волейболу стали соперниками национальной команды России по третьему групповому этапу чемпионата мира среди мужчин.
Жеребьевка данной стадии турнира прошла в Турине в понедельник.
Россия, Бразилия и США составили группу I, а в группу J вошли Италия, Польша и Сербия.
Две лучшие команды каждой из групп выйдут в полуфинал, победители пар 1/2 финала разыграют золото, проигравшие – бронзу.
Турнир проходит в Италии и Болгарии.
Чаще всех – шесть раз – чемпионат мира выигрывала сборная СССР, команде России золото не покорялось ни разу. Хотя в 2002 году она была близка к триумфу, но в финале уступила Бразилии.
По три раза ЧМ выигрывали Италия и Бразилия, по два – Чехия/Чехословакия и Польша, по разу – США и ГДР.
Две лучшие команды каждой из групп выйдут в полуфинал, победители пар 1/2 финала разыграют золото, проигравшие – бронзу.
Чаще всех – шесть раз – чемпионат мира выигрывала сборная СССР, команде России золото не покорялось ни разу. Хотя в 2002 году она была близка к триумфу, но в финале уступила Бразилии.
По три раза ЧМ выигрывали Италия и Бразилия, по два – Чехия/Чехословакия и Польша, по разу – США и ГДР.