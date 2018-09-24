Спорт КХЛ-2018/19

Два игрока СКА стали лауреатами недели в КХЛ

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Комиссия по определению лучших игроков Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) определила лауреатов очередной игровой недели в четырех номинациях, сообщает пресс-служба КХЛ в понедельник.

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Лучшим вратарем признан голкипер петербургского СКА Игорь Шестеркин, при котором команда не пропустила ни одной шайбы в двух гостевых матчах - против московского "Динамо" и "Локомотива". В этих поединках голкипер питерского клуба отразил 47 бросков по своим воротам. Его безголевой отрезок продолжается и составляет на данный момент 131 минуту 11 секунд.

Лучшим защитником признан Патрик Херсли из СКА, одержавший вместе с командой победы в трех гостевых матчах, забросивший в них три шайбы (лучший результат в КХЛ) среди игроков его амплуа) и отметившийся одной результативной передачей. Голы шведского защитника в матчах против "Северстали" и московского "Динамо" стали победными, в ворота череповчан Херсли оформил дубль. Защитник СКА не завершил ни один из матчей с отрицательным показателем полезности при общем показателе (+1), отметился девятью бросками по воротам.

Лучшим нападающим признан Михал Ржепик из братиславского "Слована", в трех гостевых матчах забросивший 5 шайб (лучший результат недели среди нападающих) и отметившийся голевой передачей при показателе полезности (+1). Ржепик отметился голами во всех поединках недели, на его счету хет-трик в ворота "Куньлуня", а также победная шайба в ворота "Адмирала". Чешский игрок нанес 15 бросков по воротам, что является лучшим результатом недели.

Лучшим новичком стал нападающий Николай Коваленко ("Локомотив"), в трёх матчах выигравший с командой два матча и отметившийся дублем в ворота "Витязя", одна из шайб стала победной. 18-летний форвард не завершил ни один из поединков с отрицательным показателем полезности при общем показателе (+3). В среднем Коваленко проводил на льду 11 минут 01 секунду и отметился тремя силовыми приемами.

Отмечается, что Комиссия по определению лучших игроков руководствовалась показателями, предоставленными отделом статистики и аналитики Центрального информационного бюро КХЛ.

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Теги: хоккей, КХЛ

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