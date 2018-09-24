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УЕФА завел дело по итогам матча "Виктория" – ЦСКА

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) открыл дисциплинарное дело в отношении чешской команды "Виктория" в связи с поведением болельщиков на матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА против московского ЦСКА.

Как сообщается на сайте УЕФА, болельщики "Виктории" обвиняются в бросании на поле во время домашнего матча посторонних предметов – пластиковых банок.

Дело будет рассмотрено комитетом по этике, контролю и дисциплине УЕФА 18 октября.

Матч "Виктория" – ЦСКА прошел 19 сентября в Чехии и завершился вничью – 2:2. Московский клуб уступал с разницей в два мяча, но ушел от поражения, проведя оба гола во втором тайме. Один из них – на пятой компенсированной минуте. При этом армейцы еще дважды поразили ворота соперника, но арбитр зафиксировал в этих эпизодах нарушения правил со стороны ЦСКА.

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Теги: футбол, Лига чемпионов УЕФА, УЕФА

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