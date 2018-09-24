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ФК "Урал" пообещал вернуть фанатам утраченные на арене штопор, бюстгалтер и гаечный ключ

Среди находок, обнаруженных на трибунах после игры с "Ростовом", также есть авоська, ножницы, банковские карты, термосы и многое другое

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Футбольный клуб "Урал" заявил, что готов вернуть зрителям вещи, которые были обнаружены на стадионе "Екатеринбург Арена" после матча седьмого тура чемпионата России против "Ростова".

"Уважаемые болельщики, если вы потеряли вещи на "Екатеринбург Арене" у вас есть шанс их вернуть", - сообщает пресс-служба ФК в понедельник.

В списке найденных вещей значатся пледы, бюстгальтер, авоська, дезодоранты, контейнер для еды, термосы, перчатка, несколько комплектов ключей, штопор, гаечный ключ, ножницы, ключ от автомобиля, пинцеты, ложки для обуви, зонт, сумка спортивная, капли в нос, банковские карты.

17 сентября "Урал" и "Ростов" разошлись миром в матче седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Матч, состоявшийся в Екатеринбурге, завершился со счетом 1:1.

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Теги: футбол, Российская премьер-лига, РПЛ
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