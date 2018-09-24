ФК "Урал" пообещал вернуть фанатам утраченные на арене штопор, бюстгалтер и гаечный ключ

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Футбольный клуб "Урал" заявил, что готов вернуть зрителям вещи, которые были обнаружены на стадионе "Екатеринбург Арена" после матча седьмого тура чемпионата России против "Ростова".

"Уважаемые болельщики, если вы потеряли вещи на "Екатеринбург Арене" у вас есть шанс их вернуть", - сообщает пресс-служба ФК в понедельник.

В списке найденных вещей значатся пледы, бюстгальтер, авоська, дезодоранты, контейнер для еды, термосы, перчатка, несколько комплектов ключей, штопор, гаечный ключ, ножницы, ключ от автомобиля, пинцеты, ложки для обуви, зонт, сумка спортивная, капли в нос, банковские карты.

Бюстгальтер, штопор и гаечный ключ. Что еще потеряли болельщики на матче #УралРостов? Ответ 👉https://t.co/9ESG6xfjjj pic.twitter.com/njJtPqt7ee — ФК Урал (@FCURAL) September 24, 2018

17 сентября "Урал" и "Ростов" разошлись миром в матче седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Матч, состоявшийся в Екатеринбурге, завершился со счетом 1:1.