Назван лучший гол сезона по версии ФИФА

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Нападающий английского "Ливерпуля" и сборной Египта Мохамед Салах признан автором самого красивого гола в прошедшем сезоне по версии Международной федерации футбола.

Голом-лауреатом стал его точный удар в ворота "Эвертона" в матче чемпионата Англии в декабре 2017 года. Салах получил премию имени Пушкаша, вручаемую автору самого красивого гола. Церемония проходит в Лондоне.

В числе претендентов на звание автора лучшего гола был полузащитник сборной России Денис Черышев, забивший мяч в ворота сборной Хорватии дальним ударом в матче 1/4 финала ЧМ-2018.