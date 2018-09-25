"Автомобилист" выиграл 10-й матч подряд в КХЛ

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Хоккеисты екатеринбургского "Автомобилиста" добились победы над ярославским "Локомотивом" в матче очередного тура Континентальной хоккейной лиги.

Встреча, прошедшая в Екатеринбурге во вторник, завершилась со счетом 5:4 (1:2, 0:2, 3:0, 1:0) в пользу "Автомобилиста", забросившего решающую шайбу в овертайме.

Таким образом, "Автомобилист" на старте сезона выиграл во всех 10 сыгранных им матчах, в двух встречах – в овертайме.

Команда лидирует как в Восточной конференции в частности, так в сводной таблице чемпионата в целом.