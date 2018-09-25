"Урал" вышел в 1/8 финала Кубка России по футболу

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Футбольный клуб "Урал" (Екатеринбург) завоевал путевку в 1/8 финала розыгрыша Олимп Кубка России -2018/19.

В 1/16 финала турнира он в Нижнекамске взял верх над "Нефтехимиком" - 3:2. К 60-й минуте гости вели со счетом 3:0 после точных ударов Юрия Бавина (42-я минута), Сергея Морозова (52) и Ильи Жигулева (60), однако хозяева сумели сохранить интригу до конца встречи, забив ответные два мяча. Голы на счету Алексея Бабыря (63-я минута) и Сергея Морозова (86).

"Урал" является представителем премьер-лиги, "Нефтехимик" выступает в зоне "Урал-Приволжье" в Профессиональной футбольной лиге (ПФЛ).

В соответствии с регламентом, клубы премьер-лиги традиционно начинают турнирный путь в Кубке России гостевыми матчами в 1/16 финала.

Ранее первым участником 1/8 финала Кубка России стал ФК "Оренбург", победивший в Барнауле местное "Динамо" - 2:0.

Еще 11 матчей этой стадии турнира состоятся 26 сентября, два матча пройдут 27 сентября. Игра "Тюмень"- ЦСКА перенесена на 10 октября.