"Монако" с Головиным в составе уступил "Анже" в чемпионате Франции

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - В матче седьмого тура чемпионата Франции по футболу "Монако" на своем поле потерпел поражение от "Анже".

Результат встречи – 1:0 в пользу "Анже".

В составе "Монако" весь матч провел полузащитник сборной России Александр Головин, перешедший из московского ЦСКА летом нынешнего года. Это было первое появление Головина в стартовом составе нового клуба, в предыдущей игре команды он вышел на замену во втором тайме. Встречу с "Анже" он провел полностью.

Дебют Головина в "Монако" мог состояться и раньше, если бы не травма, которую россиянин получил на тренировке команды перед стартом нового сезона.

Сейчас "Монако" занимает в чемпионате Франции 16-е место, команда набрала шесть баллов в семи матчах.