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Всероссийская федерация легкой атлетики обжаловала критерии ИААФ для восстановления членства

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) подала иск в Спортивный арбитражный суд (САS) в связи с необоснованностью, по мнению федерации, двух требований по восстановлению.

"Вчера, 25 сентября, после определенных консультаций ВФЛА подала апелляцию в CAS на обжалование решения совета Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) от 27 июля 2018 в части восстановления ВФЛА", - сказал президент ВФЛА Дмитрий Шляхтин, чьи слова приводит пресс-служба федерации в среду.

В обжаловании указывается на необоснованность в "дорожной карте" по восстановлению ВФЛА следующих критериев - признание российскими властями выводов профессора Ричарда Макларена и комиссии Сэмуэля Шмида о вовлечении российских властей в схему сокрытия применения допинга российскими спортсменами, а также предоставление российскими властями информации и доступа к данным Московской лаборатории.

По словам Шляхтина, внесение этих критериев "неправомерно, поскольку находится вне компетенции ВФЛА". Дата подачи иска именно в эти сроки связана с тем, что обжалование возможно в течение 60 дней, "все это время мы ждали какой-то реакции от ИААФ, но ее не последовало", отметил президент ВФЛА.

Как сообщалось, Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) было восстановлено ВАДА 20 сентября. ВАДА посчитала достаточным признание российскими властями доклада Шмида. Кроме того, Россия должна предоставить доступ представителю ВАДА к данным Московской лаборатории до конца года.

В конце июля ИААФ отказалась восстановить членство ВФЛА. Тем не менее, в ИААФ тогда подчеркивали, что в случае восстановления РУСАДА, до конца года ИААФ может поменять решение и рекомендовать частично восстановить российскую федерацию.

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Теги: ВФЛА, РУСАДА

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