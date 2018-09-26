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Спорт КХЛ-2018/19

ХК "Спартак" подписал контракт с защитником Михаилом Григорьевым

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Московский хоккейный клуб "Спартак" объявил о подписании соглашения с защитником Михаилом Григорьевым.

"Односторонний контракт с хоккеистом подписан до 30 апреля 2019 года", - говорится в сообщении пресс-службы клуба.

В прошлом сезоне 27-летний защитник выступал в составе нижегородского "Торпедо" и набрал 15 (6+9 по системе "гол+пас") очков в 52 матчах регулярного чемпионата при показателе полезности "+13". В плей-офф участия не принимал.

За карьеру в КХЛ также выступал в составе уфимского "Салавата Юлаева", астанинского "Барыса", ярославского "Локомотива", владивостокского "Адмирала" и омского "Авангарда". В общей сложности Григорьев набрал 61 (21+40) очко в 373 играх при полезности "+37".

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Теги: хоккей, ХК Спартак
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