Россия победила вторую команду Грузии на Всемирной шахматной олимпиаде

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Шахматисты сборной России добились победы над второй командой Грузии в матче третьего тура проходящей в Батуми Всемирной шахматной олимпиады.

Встреча завершилась со счетом 2,5:1,5 в пользу россиян. В их составе победой свою партию завершил игравший черными фигурами Владимир Крамник. Вничью партии отыграли Сергей Карякин (черными), Ян Непомнящий и Никита Витюгов (белыми).

Это третья победа российской команды на турнире. Ранее она победила Уганду и Ирландию. Теперь россияне занимают 15-е место (среди 185 команд) в турнирной таблице, набрав шесть очков по результатам матчей и 9,5 – по результатам партий. Лидирует Франция, у которой шесть очков по исходам матчей и 11,5 – по исходам партий.

В свою очередь, в женском турнире сборная России нанесла поражение команде Малайзии – 4:0. Победами в составе российской команды завершили свои партии Александра Горячкина, Ольга Гиря (играли черными), а также Валентина Гунина и Анна Костенюк (белыми).

Россия в женском турнире занимает в настоящий момент 27-е место (здесь участвуют 151 команда), набрав четыре очка по исходам матчей и девять – по исходам партий.

Всемирная шахматная олимпиада проходит в 43-й раз, команды, выступающие в ней, должны провести по 11 матчей. Последний тур запланирован на 5 октября.

Мужской турнир в рамках олимпиады чаще всего выигрывала сборная СССР - 18 раз. По шесть раз победителями становились Россия и США. Женский турнир чаще всего выигрывала команда СССР - 11 раз. Пятикратным чемпионом является Китай, четырехкратным - Грузия, трехкратным - Россия.