"Зенит", "Ростов" и "Енисей" вышли в 1/8 финала Кубка России по футболу

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Ряд клубов премьер-лиги завоевали путевки в 1/8 финала розыгрыша Кубка России по футболу-2018/19.

В Астрахани лидер премьер-лиги петербургский "Зенит" разгромил "Волгарь", который выступает в Профессиональной футбольной лиге, - 4:0. Один из мячей забил вернувшийся в строй после тяжелой травмы нападающий петербургского клуба Александр Кокорин.

В следующей стадии "Зенит" сыграет с клубом "Ростов", который с аналогичным счетом в гостях выиграл у команды "Сызрань 2003".

Красноярский "Енисей" только за три минуты до конца матча сумел забить победный гол в ворота клуба ПФЛ "Луки-Энергия". Итог матча - 2:1 в пользу красноярцев.

Ранее путевки в 1/8 финала завоевали тульский "Арсенал", грозненский "Ахмат", "Оренбург" и "Урал" (Екатеринбург).

В среду пройдут еще шесть матчей 1/16 финала Кубка России