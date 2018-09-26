Еще два клуба российской премьер-лиги вышли в 1/8 финала Олимп Кубка России по футболу

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Казанский "Рубин" на подмосковном стадионе в Химках смог обыграть одноименный клуб только в дополнительное время. Основное время встречи завершилось нулевой ничьей, а в овертайме "Рубин" на 97-й минуте вышел вперед благодаря автоголу бывшего полузащитника казанской команды Александра Рязанцева.

"Рубин" доигрывал матч в меньшинстве - в концовке игры (на 113-й минуте) вторую желтую карточку получил Руслан Камболов.

Казанцы в 1/8 финала встретятся с победителем московского дерби "Торпедо"-"Динамо".

В другом матче махачкалинский "Анжи" в гостях с трудом добился победы над клубом Профессиональной футбольной лиги "Чайка" из села Песчанокопское - 2:1. Победный гол "Анжи" забил на 87-й минуте встречи.

Махачкалинский клуб в следующей стадии сыграет с московским "Спартаком".