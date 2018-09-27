Футболист ЦСКА Влашич признан лучшим игроком восьмого тура РПЛ

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Полузащитник московского ФК ЦСКА Никола Влашич получил больше всех голосов в опросе по выбору лучшего игрока восьмого тура чемпионата России по футболу среди команд премьер-лиги.

"Голосование в социальной сети "ВКонтакте" по выбору лучшего футболиста тура РПЛ еженедельно проводится совместно с телеканалами "Матч ТВ" и "Матч Премьер". За полузащитника армейцев проголосовало 8 473 пользователей группы - 45,87% всех опрошенных. Второе место в голосовании занял полузащитник "Зенита" Олег Шатов - 5 754 голосов (31,15%), третье - вратарь "Анжи" Юрий Дюпин: 1 734 голоса (9,39%)", - сообщили "Интерфаксу" в телеканале "Матч ТВ".

В восьмом туре чемпионата России ЦСКА играл на своем поле со "Спартаком". Встреча завершилась со счетом 1:1. "Спартак" вел в счете, но гол Влашича позволил армейцам избежать поражения.

В предыдущем туре пользователи признали лучшим игроком форварда ЦСКА Федора Чалова.