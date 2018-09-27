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Систему видеопомощи арбитрам задействуют в Лиге чемпионов-2019/20 и на Евро-2020

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Система видеопомощи арбитрам (VAR) будет применена в матчах Лиги чемпионов УЕФА-2018/19, на Суперкубок УЕФА-2019, а также в играх чемпионата Европы-2020, сообщается на сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Соответствующее решение исполком УЕФА принял в четверг.

Отмечается, что в Лиге чемпионов-2019/20 система VAR будет внедрена с матчей стадии плей-офф, а затем ее планируется задействовать с группового этапа Лиги Европы-2020/21,а также в финале Лиги наций УЕФА в 2021 году.

Система VAR применялась на чемпионате мира-2018 в России.

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